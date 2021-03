Kuhu kaob siht Kuu tühikäigul?

Kuna Kuu on oma olemuselt väga voolav ja muutlik, on aspektid teiste planeetidega toetavad ja aitavad Kuu energiat edasi kanda. Näiteks kui Kuu teeb sektiili Merkuuriga, on lihtsam oma tundeid ja mõtteid sõnades väljendada ning mõistuse juhendamisel tegutseda, ilma et see emotsioonidega vastuollu läheks. Kindlasti paljud teavad, et väga oluline on ka kuufaas - kas energia on kasvavas või kahanevas etapis.