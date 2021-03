Seksiteadlane: 8 küsimust, mis näitavad, kas sulle sobib polüamooria ja avatud suhe

Dr Zhana Vranglova on Ameerika seksiteadlane, kes suurendab koolituste ja kõnedega inimeste teadlikkust seksuaalsuse laiast spektrist. Samuti julgustab ta kõiki leidma armastamiseks viisi, mis neile kõige paremini sobib. «Nii paljud inimesed jõuavad monogaamses suhtes punkti, kus asjad lihtsalt ei tundu enam head, ükskõik kui palju nad ka pingutaks,» kirjutab ekspert. «Aga see ei tähenda ka seda, et nad peaks kohe pea ees polüamoorsesse suhtesse hüppama. See võib olla komplitseeritud ja keeruline, lisaks on see tugevalt stigmatiseeritud.»