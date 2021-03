Epp Petrone seiklused töömeestega: vahel lihtsalt ei tea, kas nutta või naerda!

Aeg on tibusid ja töid ja konflikte üle lugeda. Kui oleksin kõigile töömeestele maksnud täpselt seda, mis nad küsivad, kas mul oleks siis maja täiesti valmis ja enesetunne taevalik? Mõni on mind kõrvalt süüdistanud liigses pehmuses, teine jälle liigses karmuses. Ma pole mitte kellelegi maksmata jätnud, aga olen võtnud julguse öelda: ma ei saanud kõike seda, mis ma tellisin, ma ei saa ka maksta kõike seda, mis sa nüüd küsid.

Ühesõnaga: karastumine käib! Vaatan aknast: sealt paistab mullu talvel ehitatud puukuur. Üheksa korda mõõda… Olin pool aastat mõõtnud ja kaalunud, teinud sentimeetritäpsuse eskiisi, just parajalt kõrge kuuri jaoks, et oma tulevaselt rõdult ka lilleaasale näeks ja et riidad kuuris poleks liiga kõrged. Ma ei salli neid kolme meetri kõrguseid riitasid! Ja siis tulid töömehed ja asusid tegutsema, ma pöörasin pilgu mujale, ajasin oma asju, tulin tagasi ja imestasin: «Mis siin nii kõrge on?» – «Aga sul olid pikemad prussid, me otsustasime teha kõrgema kuuri, siis saad ikka korralikud kõrged riidad teha!» Oi, ma olin pahane. Ja selgus, et lahti võtta seda kuuri karkassi ei saa – ise olin neile ostnud naelad, peitepeadega. Pakkusin alguses kruve, et siis saab vajadusel lahti võtta, kui midagi valesti läheb, kuid töömees ütles kuldse lause: «Kes siis maal kuuri kruvidega teeb!» Ja nii saingi ma proportsionaalselt liiga kõrge ja liiga pisikeste räästastega kuuri, oma eskiisi kohaselt plaanisin suvel jalgrattad panna sügavate räästaste alla, aga ei, läks teisiti, sest prussid olla sellised olnud… Selle asemel saan hakata redeliga puuriitu ehitama. Ja tulevaselt rõdult ma lilleaasa ei näe.