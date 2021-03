Noormees jagab hirmutavat põhjust, miks tema kauaoodatud kohting luhta läks

«Olin oma tüdrukuga väljas ja ma ei naljata, öeldes, et nägime vaimu! Me ei mõelnud, et teeks midagi ekstreemset ja läheks kummitusejahile. Pidime minema tavalisele deidile ja siis juhtus midagi täiesti šokeerivat...

Me ei ole sellised inimesed, kes läheksid vabatahtlikult mahajäetud majja vaime taga ajama (kuigi see näeb olevat viimasel ajal täitsa tulutoov amet). See olend rikkus meie kohtingu, mis oli esiteks ebaviisakas ja teiseks, tekitas meis kabuhirmu. Me kutsume teda kummituseks, kuid ega ei saa täiesti kindel olla. Tegu võis olla, millegi veel hullema, näiteks deemoniga. Üks on igatahes kindel - kui kummitust silmad, siis on aeg sündmuspaigalt varvast lasta.