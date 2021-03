SUHTEHOROSKOOP ⟩ Kui Veenus kohtub Marsiga

Veenus sümboliseerib meie armastuse keelt ja näitab, mida me vajame, et tunda end väärtusliku ja ihaldatuna. Veenus on seotud otseselt armastaja ihaldusväärsusega. Marss on aga mehelik impulss, mis sööstab ihaldusväärset vallutama. Marss sümboliseerib toorest kirge ja seksuaalsuse lihalist poolt. Veenus on ainus planeet, mis suudab tasakaalustada ja rahustada sõjakat Marssi. Marss omakorda stimuleerib Veenust ja toob esile selle kõige kütkestavamad ja ligitõmbavamad jooned.