Kuigi poodides on palju erinevaid võimalusi ka külmutatud saiakeste osas, siis ilmselt soovib nii mõnigi inimene proovida saiakesi ka ise valmistada. Need oivalised lehttaignast valmistatud ning toorjuustu ja moosi täis suupisted sobivad nii hommikul valmistatuna soojalt nautimiseks kui ka õhtul ette tehtuna veidi kiiremaks söögikorraks või lihtsalt magustoiduks. Üks on garanteeritud - taldrikule alles need juba ei jää!