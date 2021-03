Kes ei tahaks unenägudes lennata, läbi seinte kõndida, mõtteid lugeda ja salajasel silmarõõmul käest kinni võtta? See kõik on võimalik, kui oskad oma unenägusid kontrollida. Alt leiad mitmeid nõuandeid, kuidas teadlikult und näha!

Kirgas uni ehk teadvusel uni tähendab, et oled une nägemisest teadlik ja oskad oma unenägusid kontrollida. Psühholoog Barrett on unenägude kohta palju uurinud ning teab öelda, et suurem osa inimesi on võimelised oma unenägusid juhtima õppima. Teadvusel und nähes saad kogeda eufoorilist õnnetunnet, rahuldada oma seiklusjanu ja iseennast paremini tundma õppida.