Eesti naised on pisarates, kui neile hügieenisidemeid annetatakse

Kuidas koroonatingimustes naisi aidata? Olete pidanud varjupaigas töö ümber sättima?

Egle: Koroonakahtlusega naisi tulnud ei ole. Saame telefoni teel suhelda ja õues kohtuda. Koroonadiagnoosiga abivajaja saame teise varjupaika panna.

Margo: Meil ka pole koroonaga kliente olnud. Inimesed ütlevad, et on viiruse põdemise ajal kodus olnud, ja seal nad sellesse ka nakatusid. Välja ju neid ei lasta … Oleme oma tavapärast tööd edasi teinud. Muretsesime endale visiirid – kaetud suuga sa ju oma tööd ei tee, paljudel juhtudel tuleb mõelda sellele, et inimesed loevad sinu nägu ja sul vaja näha kliendi oma. On ka kuulmishäiretega kliente, kes loevad huultelt. Istumise maa on vähemalt kaks meetrit. Keegi pole öelnud, et kardab koroona tõttu tulla.

Meil on Terviseametist kohal käidud, spetsialist rääkis, kuidas peab toimima varjupaik juhul, kui peaksime vastu võtma koroonahaige abivajaja: puhtad tsoonid, prügikastid selle ja teise jaoks. Saadeti desovahendeid. Teadmisi tuli juurde, õnneks kasutama ei ole pidanud. Inimestel on valmisolek, kõik teevad tööd edasi.

Egle: Ükski nõustamine ei ole jäänud tegemata. Naised ise olid väga kohusetundlikud, oli neid, kes ütlesid, et nad on kontaktsed olnud, ja neid oleme nõustanud telefoni ja veebi teel. Vahel on kohtumise aega edasi lükatud.

Praegu on käimas solidaarse naistepäeva kampaania. Kui otsisin selle intervjuu jaoks materjale, leidsin palju kahtlejaid. Kas hügieenisidemete ja tampoonide puudus on Eestis probleem?

Margo: Meil mõnel naisel tuli pisar silma, kui ta meilt hügieenivahendid sai. (Solidaarset naistepäeva korraldatakse juba kolmandat korda – L. M). Et «ma nagunii loen sente, mul on teismeline tüdruk, kes kasutab neid, see on suur kuluartikkel iga kuu». See naine oli liigutatud sellisest abist, sest poleks uskunud, et seda kulu oleks saanud vähendada. Igal juhul oli see väga hea toetus.

Tegime naistele pakid valmis – panime sinna üht, teist ja kolmandat – teades, kel kui palju teismelisi tüdrukuid kodus on. Varjupaigas on veidikene veel alles. Kui naine tuleb, saame kohe koti talle kaasa anda.

Egle: Andsin ühele kahe teismelise tütre emale terve kastitäie. Ta oli nii tänulik. Mõlemad tüdrukud ju kasutavad neid, iga kuu on suur väljaminek. See toob pisarad silma. Kui naine nõustamisele tuleb, saame ta vajadused teada. Anname talle Toidupangast saadud toiduaineid, tampoone, sidemeid – peaaegu igale naisele läheb natuke midagi.

Sel aastal kogutakse ka suugühieenitooteid – hambaharju ja hambapastasid, mille vajaduse kohta said solidaarse naistepäeva korraldajad infot just teilt. See, et vägivalla all kannatavatel naistel on probleemid hammastega, oli üllatav. Kui sagedasti seda ette tuleb?

Margo: Seda saab teada vaid nende pealt, kes jäävad meie juurde kauemaks käima. Kui inimesel on pingeolukord, siis on pinges kogu tema organism. Igasugune pinge, mis on pikalt kestnud, jätab meisse jälje. Ka terastross katkeb. Me ei saanud algul aru, millest see tuleb, aga seitse aastat tagasi oli meil klient, kes elas kogu täiega vägivallas. Kaks aastat hiljem ütles ta, et näed – käin hambaarsti juures, hambad kukuvad välja, aga aru ei saa, miks. Arst ütles, et põhjused on psühhosomaatilised. Kui pingeolukord lõppeb, tekivad füüsilised järelnähud. Juuksed kukkusid tal ka välja, peotäite kaupa. Siis tuli järgmine naine sama jutuga. Seda on keeruline tõendada, et see on tagajärg. Sa ei lähe tsiviilnõudega selle pärast kuhugi. See on varjatud tagajärg, mis kaasneb vägivallasuhte ja selle lõpetamisega.

Me ei tea, kui paljud seda kogevad või mis juhtub aasta-kahe pärast. Vahel tulevad naised hiljem rääkima.

Egle: Juuste kohta on ka meie varjupaigas räägitud – lähevad järsku halliks, lihtsalt tulevad peotäite kaupa välja. Hambad on ka teema, mille kohta me otseselt ei küsi. Jutu käigus tuleb see harva välja.

Praegu on Eestis selline ebakindel aeg. Nakatumise näitajad on laes, algas vaktsineerimine. Kuidas te edasi lähete?

Margo: Ma olen ühe vaktsiini kätte saanud. Mul on turvalisem teha tööd, kui olen vaktsineeritud. Olen ise teinud kõik, et olla teistele vähem ohtlik ja julgem on olla.

Egle: Asi on vastutustundes. Et ma saaks turvaliselt tööd teha ja tagada, et ma olen terve. Me pole ühtki süsti veel saanud, oleme kahes kohas järjekorras. Viimasel ajal on meie poole pöördunud mitu üle 60-aasta vanust klienti.

Margo: Paar klienti on üle 70-aastased. Nende esimene mure on, et nad ei saa ju praegu välja minna. Olen neile valmis koju minema. Nüüd on julgem.

Solidaarse naistepäeva kampaaniat saad toetada nii:

1. Tee rahaline annetus

Kontonumber: EE571010011710207224

Saaja: Kristel Rannaääre

Selgitus: Solidaarne naistepäev 2021

Kui soovid olla anonüümne annetaja, siis palun märgi see ülekandesse!

2. Too hügieenitarbed kogumispunktidesse.