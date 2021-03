PÄEVAPOKAAL ⟩ Mida teeksid SINA miljoni euroga?

Üritan anda endast parima! Siit see tuleb... Selles osas rääkisime Pantene palsamist ja Panda Expressist (kuula osa, saad aru), Eesti disainist ja sellest, et Triin ei tea Eesti disainerieid. Ühte ta siiski teab ja see nooremees ajab Triinil harja tulipunaseks. Midagi oli veel, aga täpselt ei mäleta. Ühtlasi üritas Triin sünnitada uut catch phrase'i, milleks on «Just ÕS it»... no proovime.