Üks selline inimgrupp, kellelt tätoveerimine aastakümnete jooksul laiemale populatsioonile levima hakkas, olid meremehed. Kuigi tätoveerimise traditsioon on läänemaailmas püsinud alates Vana-Kreeka aegades, siis arvatakse, et esimesed valged meremehed said tätoveeringud juba kusagil 1770ndate aastate kandis.