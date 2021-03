KÜLMAVÄRINAD ⟩ Soovimatu külaline Kotzebue tänava korteris: keegi nähtamatu käis muudkui edasi-tagasi

Umbes 10-15 minuti pärast tuli Sensitiiv köögist tagasi ja ütles, et plats on puhas, ning rääkis siis, mida teada sai. Minu kööki oli end umbes 40 aastat tagasi ära poonud üks vana naine, kes oli olnud väga haige ja otsustas oma piinad lõpetada. Vaeseke jäi aga siia kinni, nagu paljud enesetapjad, ja tammus väsimatult köögi ja oma kunagise toa, ehk praeguse minu toa vahet. Kui seda kuulsin, sain aru, et tegelikult olin seda mingil alateadlikul viisil tunnetanud. Mõistsin, et mul oli oma toas harjumus koguaeg ukse poole vaadata, ust jälgida ja olin üldiselt pigem sellises valvel olekus nagu koer, kes ootab sissetungijat. See oli alateadlik, ja jumal tänatud - ma ei näinud ega kuulnud selle aja jooksul reaalselt midagi. See oli pigem kuuenda meele tunnetus. Igatahes - Sensitiiv rääkis veel, et naise nimi oli Anna Nikolajeva ja et ta olevat näinud välja väga kehv, haigus oli ta teinud näiliselt veel vanemaks ja nõdraks. Õnneks oli Anna valmis teispoolsusesse minema, ja rituaali lõpetamiseks pidi küünal köögis lõpuni ära põlema.

Pärast seda lõppesid korteris igasugused anomaaliad, niiet pean uskuma, et vanaproua saigi valgusesse saadetud. Muidugi vahel oli kõhe ikka, kui läbielatu meelde tuli, aga elasin korteris veel viis aastat, mis möödusid ilma vahejuhtumiteta. Kontekstiks veel, et minu korterikaaslast see proua ei häirinud, aga mu muidu karmist chickist korterikaaslane ütles küll, et minu toas oli veidi creepy ja, et ta pigem vältis seal käimist. Olen mõelnud, et miks mina ja miks see kõik juhtus, ja leidnud, et proua ilmselt kuidagi tunnetas, et mina saan teda aidata - lahedus oli ju lõpuks ühe kõne kaugusel. Enne seda kõike polnud ma päriselt kummitustesse uskuja, aga edaspidi pole see enam olnud valiku küsimus. Kuna see temaatika ikkagi hirmutab mind juuksejuurteni, siis pigem olen üritanud seda valdkonda alla suruda ja oma tundlikkust vaimumaailmale sulgeda. Nii on elu ausalt öeldes kergem.»