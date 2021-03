Kujuta nüüd ette olukorda, mil sul tuleb peale meeletu isu kooki süüa, ent kodus seda ei ole ja pood ka minna ei viitsi. Ainus, mille riiulilt leiad, on pakk täidisega küpsiseid. Kui külmikus on ühtlasi ka veidi piima, siis on su probleem lahendatud! Aga kuidas?