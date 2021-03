Naine nutitelefonis. Pilt on illustreeriv.

Joy nime kandev 28-aastane neiu kasvas üles ilma isata ning proovis pool oma elu lapsevanemat leida. Ebaõnnestunud katsed päädisid aga sellega, et neiu juhtus isaga kokku hoopis kohtinguäpis. See on Joy lugu tema oma sõnadega.