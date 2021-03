TERVENDA SUHTEHAAVAD ⟩ Põhjalik juhend, kuidas vältiva partneriga suhtekaridest hoiduda

Vältiva kiindumusstiiliga inimesed on saanud maine, et neid on raske armastada ja mitmes mõttes see ongi nii. Kõik paistab minevat suurepäraselt ja ühtäkki – just siis, kui sul hakkavad arenema tunded ja tunned lähedust – tõuseb sinu ja partneri vahele nähtamatu sein. Siinkohal oleks kõige halvem reaktsioon hakata mänge mängima ning ise tahtlikult eemale tõmbuda, sest trikid ei vii püsiva armastuseni.

Kui inimesel on välja kujunenud vältiv kiindumusstiil, tuleb meelde tuletada, et see pärineb lapsepõlvest, kus tõenäoliselt pidid nad noorest peast olema väga iseseisvad. «Kui me otsime lähedust, kuid saame vastu vaid hüljatuse ja tagasilükkamise, on arusaadav, et me vähendame oma lähedust otsivat käitumist,» selgitab dr Diane Poole Heller. «Ja kui meie vanemad ei rahulda meie emotsionaalseid vajadusi kvaliteetsete vastustega, siis on arusaadav, et hakkame aina rohkem iseendale lootma.»