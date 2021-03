Tänapäeva ammed: tormasin üle kaarsilla Signe juurde, endal tissid juba tilkumas!

Võõra ema piima kasutamisel on alati risk, et me ei tea midagi selle ema eluloost, tervisest, võimalikest haigustest ja harjumustest. Alkohol, nikotiin, paljud meelemürgid ja mõned ravimid kanduvad rinnapiima edasi. Samuti võib rinnapiimas olla HIV ja veel mõningaid haigustekitajaid, kui ema on haige. Praegu laialdaselt leviva Covid-19 ülekannet rinnapiima ei ole täheldatud. Suurem osa haigusi siiski rinnapiima kaudu ei nakka, aga oluline on ka hügieen piima väljapumpamisel ja säilitamisel.