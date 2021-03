Kuus olulist asja, millele enne seksuaalset debüüti keskenduda

Ilmselt mõtiskled, millal ja kellega tahaksid esimest korda seksi kogeda, kas see on valus või mõnus ja mida üldse määratletakse seksina. Et mõningaid levinud hirme maha võtta, konsulteeris Elite Daily spetsialistidega, kes pakkusid konkreetseid ja jõustavaid nõuandeid. Peamine, mida silmas pidada, on aga kindlasti mugavus. See peab olema esikohal!

See ei tähenda, et sa peaksid proovima üht konkreetset positsiooni või akti. Mugavustunde esikohale seadmine tähendab, et sa tead, mida tahad proovida, tead oma piire ja oled nende osas aus – isegi, kui see tähendab ümbermõtlemist. Pea meeles: sa võid alati tagasi võtta nõusoleku, mille oled eelnevalt seksiks andnud. Sa võid iga kell asja pausile panna või lõpetada, kui sa tunned ükskõik mis hetkel, et tunne, partner või ajastus pole õige. Sa võid poolepeal lõpetada ka lihtsalt seetõttu, et tahad nii.

Pea endaga maha üks jutuajamine. «Kas sa oled oma seksuaalseks debüüdiks valmis seetõttu, sa tahad, või seetõttu, et keegi teine tahab sind?» küsib seksuoloog Shamyra Howard. Ta soovitab sügavalt järele mõelda, miks sa seksida tahad ja mis on su ootused. On oluline ka, et sa neist ootustest ja eeldustest oma partneriga räägiksid. Keskendu iseenda unikaalsele kogemusele. Püüa vältida Twitteri või Redditi jäneseurge, kus inimesed oma esmakogemusi jagavad. Sa võid end ilmaasjata närvi ajada. «Mulle öeldi, et ma peaks olema valmis valuks ja rohkeks vereks, kui asi puudutas mu peenis-vagiinas seksuaalset debüüti,» ütleb Howard. «Ma usun, et valu eeldamine panustas mu ebamugavustundesse. Jah, sa võid kogeda teatavad ebamugavust, aga see ei peaks olema valus! Kui sul on valus, pead asendit kohendama või lõpetama.» Libesti on võti. Su kehal võib minna aega, et olla penetratsiooniks valmis, seega varu libestit. Isegi, kui sa oled penetratsiooni juba kogenud, kas siis näppude, tampoonide, günekoloogil käimisega, siis peenise sisenemine on erinev ja sa võid vajada rohkem lubrikanti, kui oled harjunud. Ole endaga kannatlik ja ära lepi partneriga, kes sinuga kannatlik pole. Turvalisus ennekõike. Lisaks sellele, et sa leiad partneri, kes austab su rütmi ja vajadusi, olgu kindel, et ta austaks ka su vajadust turvaliselt seksida. «Rääkige sellest, mis tüüpi rasestumisvastast vahendit te kasutate ja järgige turvaseksi reegleid,» soovitab suhteekspert Collette Gee. Räägi oma arstiga, et leida sobivad vahendid turvaseksiks. Orgasm pole ilmtingimata eesmärk. Eduka seksi märgiks pole orgasm ja on tegelikult üsna ebatõenäoline, et nii sina kui tema esimesel korral orgasmi saate. Ja asi pole üldse selles, et seks poleks ilus ja ei looks teie vahel sidet. Te alles õpite, kuidas teie kehad töötavad. Kui sa ei saa orgasmi, ei tähenda see, et su partner tegi midagi valesti. Olgu eduka seksi definitsiooniks hoopis see, et seks loob lähedust, on nauditav. Porno pole päriselu. Fantaasiad, porno, erootika ja seks kinolinal pole iseenesest halvad, aga kahjulik on see, kui võtta see eeskujuks. Liiga paljud arvavad, et seksiga peavad kaasas käima teatud hääled, näoilmed ja liigutused. Kui need sinu jaoks töötavad, siis muidugi, aga ka teistmoodi on okei. «Sinu seksuaalne debüüt võib olla lõbus ka ilma trikke tegemata,» ütleb Howard. «Ole hell, ole aeglane, veel aeglasem! Kõige tähtsam on kuulata oma keha. Trikkideni on aega küll.»

«Hea asi seksi juures on see, et isegi, kui see on meeldiv, on see ikkagi poolik projekt – sul on aega areneda,» ütleb Howard.