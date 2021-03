ETIKETT ⟩ Kummaline põhjus, miks me ei tohi süües küünarnukkidega lauale toetuda

Tegemist pole mitte ainult sinu ema kiiksuga – läbi ajaloo on paljudes kultuurides peetud küünarnukkide lauale toetamist tabuks. Juba Piibli Vanas Testamendis hoiatatakse, et selline käitumine toob häda ning 1530. aastal kirjutas filosoof Erasmus oma raamatus «Heade laste käitumise käsiraamat», et nii noored kui vanad ei tohi seda teha. Loomulikult vaatavad ka kõik etiketispetsialistid nukkidega lauale toetumisele viltu.