KOLUMN ⟩ Aleksandr Popov: vandenõuteoreetikute jutud kõlavad juba adekvaatsemalt kui valitsuse oma!

Vahetunud on aasta. Vahetunud on valitsus. Aga vahetunud ei ole kommunikeerimisviis. Õigemini, selle saamatuse valu. Eelmise valitsuse ajal loodi kodulehekülg, aga selle haldamine lonkas kahte jalga sama jõudsalt kui kondiliimivabrikusse viidav vana hobune. Selle valitsuse ajal on tema lombakus aga juba tahaplaanile jäänud, sest see on asendunud igapäevaste vastakate, arusaamatute ning sisutühjade kommentaaridega. Eesmärk aga pidavat kogu sellel kremplil jätkuvalt olema pandeemiaga võitlemine.