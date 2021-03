Kõmulise USA advokaadi tütar avaldas, et seks paaridega on teinud temast parema inimese

Rudy Giuliani on USA advokaat, kes töötas kuni tänavu aasta veebruarini endise USA presidendi Donald Trumpi heaks, vahendab Forbes. Möödunud aastal sattus Giuliani korduvalt meedia tähelepanu huviorbiiti, kuid seda pigem halvas mõttes. Ja komöödiafilmide fännid tunnevad Giuliani arvatavasti filmist «Borat 2», kus advokaati ühes stseenis seksuaalses kontekstis kujutati, vahendab Elu24.

Trumpi kampaania ajal sai meedias tagasihoidlikumat tähelepanu ka Giuliani tütar Caroline Rose Giuliani, 32-aastane filmitegija. Caroline, kes jäi kümme aastat tagasi pisivargusega vahele, proovib ka kätt kirjutamises ja jagas möödunud aasta sügisel Vanity Fairis kahte oma esseed. Mõlemas avaldas ta toetust Joe Bideni ja Kamala Harrise kampaaniale.

Nüüd on Caroline Vanity Fairile kirjutanud uue essee, veidi isiklikuma ja teemal, millel pole poliitikaga eriti midagi pistmist. Naise essee kannab pealkirja «Ükssarviku lugu: seks paaridega on teinud minust parema inimese».

Caroline avaldas enda seksielu puudutavas essees, et ta armastab astuda seksuaalvahekorda paaridega. «Olen juba mõnda aega teadnud, et olen vähemalt biseksuaalne, aga ma ei olnud enda seda poolt varem uurinud. Teadsin, et tahan uue dünaamikaga katsetada.»

Filmitegija kirjeldab, et ta suhtles parasjagu ühe naisega, kes otsis kedagi, kes tema üle domineeriks. Samas soovis Caroline'iga suhelnud naine, et sama isiku üle saaks domineerida tema poiss-sõber.

Lõpuks sai Caroline paariga kokku ja läks nendega koju. «Ühel hetkel, mina ja Oliver seksisime ning tema kallim Isabella vaatas aktiivselt pealt,» kirjeldas Caroline. Selle kogemuse juures oli mitmeid asju, mis jäid Caroline'ile hästi meelde.

Ta tunnistab kohe alguses, et seks kahe inimese vahel on nagu lauatennis, kuid kolme inimese vahel on see pigem nagu võrkpall ilma võrguta. Paaridega seksuaalvahekorda astumine ja sedalaadi avatus on Caroline'i sõnul tema elu muutnud.

Caroline on enda sõnul kõigi paaridega, kellele ta on voodis kolmandaks olnud, sõbralikus suhtes. Lisaks loodab naine kunagi leida sama vabameelse suhte nagu paaridel, kellega ta on voodis koos aega veetnud.