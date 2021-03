Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Paljud teada-tuntud välismaa staarid ei hoia oma seksuaalelu kiivalt salajas, vaid on valmis seda maailmaga jagama. Tuntud lauljad, näitlejad ning avaliku elu tegelased, nagu Harry Styles, Jennifer Lawrence, Rihanna ja Olivia Wilde on rääkinud avalikult oma seksieelistustest ja -kogemustest. Tegelikult pole ses midagi imelikku ja seksist rääkimine ei tohiks enam ammu tabuteema olla. Seksiteemade lahkamine aitab inimestel mõista, mida üldse tähendab tervislik seksuaalelu ning mis on normaalne ja mis mitte.