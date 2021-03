IKKAGI NAISTEPÄEV ⟩ 3 liigutust, mida täna diivanilt tõusmata naiste heaks ära teha saad

Kõige esimest korda tähistati naistepäeva hoopis 28. veebruaril, 1909. aastal New Yorgis ning selle korraldasid Ameerika sotsialistliku partei esindajad. Sealt edasi liikus traditsioon just läbi sotsialistlike jõudude ka mujale, sealhulgas Euroopasse. Esimene ametlik naistepäev leidis aset 1911. aastal. Venemaal tähistati seda esmalt 1913. aastal.

1. Osale «Solidaarse naistepäeva» üritusel

2. Anna allkiri rahvaalgatusele

3. Toeta naiste õiguste eest seisvaid organisatsioone

On palju organisatsioone ning mittetulundusühinguid, kes seisavad igapäevaselt hea selle eest, et naiste elu Eestis oleks kasvõi pisutki parem, lihtsam ja võrdsem. Seetõttu on naistepäeva algsete, võrdsust taga nõudvate juurtega heas kooskõlas ka see, kui täna nende organisatsioonide missiooni rahaliselt toetad.