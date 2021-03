Mõningaid köögivilju pole sobilik õhtusöögiks süüa. Ristõielised köögiviljad, nende hulgas brokoli ja lillkapsas, kubisevad küll vitamiinidest, mis on tervisele ülikasulikud, kuid sisaldavad ka suurel määral lahustumatuid kiudaineid, mida on väga keeruline seedida. Kuna seedimisprotsess on alles pooleli, siis ei tule kosutavast ööunest juttugi.