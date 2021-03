Me oleme seksuaalsed olendid ning sünnikaardil on lisaks Veenusele ja Marsile teisigi «seksikaid» tegelasi, kelle paigutusi tasub uurida, kui tahta ennast paremini tundma õppida. Sel korral vaatame otsa kahele asteroidile, Sapphole ja Erosele, kes just erinevatele seksuaalsuse, animaalsuse ja meelelisuse külgedele osutavad.

Asteroid Sappho julgustab tegema seda, mis sind enim rahuldab

Asteroid Sappho on üks esimesi, mis sai nime ajaloolise isiku järgi. Sappho ise oli poeet ja pedagoog, kes sündis umbes 600 aastat e.m.a ja elas Lesbose saarel. Kuna teda on hilisemate sajandite jooksul kristlaste poolt tugevalt tsenseeritud, siis on temast maha jäänud piiratud hulk loomingut. Tuntud on ta aga eelkõige lesbina ja kohalike naiste liidrina. Ta võitles naiste hariduste eest ning lõi noorte naiste akadeemia, kus õpetati üheksat erinevat kunsti. Ta ei kartnud olla tema ise ja tal oli julgust rääkida välja kõik, mida ta päriselt mõtles ja tundis. Oma aja kohta väga haruldane!