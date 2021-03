Parema hommiku nimel: 4 trikki, et ärgata tõeliselt puhanuna

Üks sellistest inimestest oli Mark Fishbein, kes kirjutab, et kõige paremini töötas ta just hommikuti. «Kui ma alustan päeva terve ja produktiivse hommikuga, siis kandub see energia ka mu ülejäänud päevale,» kirjutab ta väljaandes Better Humans. «See suurendab mu energiat ja keskendumisvõimet.»

Fishbein kinnitab, et ta on kannatanud iga probleemi all, mida me võime ette kujutada – ta ei suutnud uinuda, ta ärkas keset ööd üles, ta ei saanud hommikul voodist välja. Samuti on ta proovinud kõiki erinevaid asju, et neid muresid lahendada – enne voodisse minekut süüa, enne voodisse minekut mitte süüa, pidanud kinni päevakavast, muutnud äratuskella helinat, pidanud une-eelset päevikut, võtnud medikamente...