KAS TEADSID ⟩ 5 uskumust kanaliha tervislikkuse kohta, mis vastavad tõele

Uskumus nr 1: kanaliha on tervislik

On teada ning tuntud fakt, et me sööme liiga palju küllastunud rasvu. Need tõstavad meie kehakaalu ning võivad liigsel tarbimisel olla ka erinevate haiguste tekitajaks. Maailma Tervishoiu Organisatsioon ning Tervise Arengu Instituut soovitavad tarbida väiksema rasvasisaldusega liha. Selleks sobib väga hästi just kanaliha.

Küpsetatud kanafilee sisaldab vaid 0,13 grammi küllastunud rasvu, tehes sellest ühe tervislikuma liha. Linnulihaliseks võrdluseks võib tuua nahaga pardifilee, milles küllastunud rasvhappeid saja grammi kohta koguni 17,6 grammi, nahaga hanelihas on on neid näiteks 11,6 grammi.

Uskumus nr 2: kanaliha aitab säilitada ja saavutada tervislikku kehakaalu

Tõepoolest, nii see on! Hetkel on Eestis pisut enam kui pool elanikkonnast kas rasvunud või ülekaalulised. Sellest lähtuvalt võib väita, et kanaliha on oma kehakaalu silmas pidavale inimesele üks parimatest valikutest. Lisaks on madalast kalorsusest hoolimata kanalihas ka märkimisväärselt valku, mis aitab kaasa täiskõhutunde tekkimisele ja hoidmisele. Nii muutud harvem näljaseks.

Uskumus nr 3: hea uni ja rõõmus meel kanaliha söömisest

Kanaliha sisaldab muuhulgas asendamatut aminohapet nimega trüptofaan. Asendamatuks teeb happe see, et organism teda ise toota ei suuda, seega tuleb see tuleb saada kätte toidust. Trüptofaan on ehituskiviks õnnehormooni ehk serotoniini tootmisel, aidates niimoodi üleval hoida meie tuju. Kuna õnnehormoonist toodab organism ühtlasi ka unehormooni melatoniini, siis aitab piisav kogus trüptofaani kaasa ka une parandamisele.

Uskumus nr 4: kanaliha aitab kontrollida isusid

Kanaliha sisaldab palju meile igapäevaselt vajalikke vitamiine ja mineraalaineid, nagu näiteks B-grupi vitamiine, fosforit, kaltsiumi, aga ka kroomi, mis aitab organismis veresuhkru taset stabiilsena hoida. Kroom osaleb veresuhkru reguleerimise protsessis, mõjutades kehas süsivesikute, rasvade ja valkude ainevahetust. Liiga kõrge veresuhkru tase võib kaasa tuua lisakilod, erinevad põhjendamatud isud ning see mõjutab negatiivselt ka südame-veresoonkonda. Heaks kroomi allikaks toidulaual ongi näiteks kanaliha.

Uskumus nr 5: Kanaliha on lihtne seedida