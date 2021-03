View this post on Instagram

19-aastane õpilane Rachel Kennedy pidi äärepealt šoki saama, kui avastas, et tema valitud lotonumbrid on toonud koju suure võidu. Paraku selgus peagi kurb tõsiasi – neiu kontol polnud piisavalt raha, et umbes kolmeeurose pileti eest tasuda, ja tehing ei läinudki läbi. Seda, kuidas tütarlaps ja riiklik lotofirma olukorrale reageerisid, loe juba altpoolt!