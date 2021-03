Instagrami lehelt «Parimad märkused» selgub, et Eesti kooliõpilased on jätkuvalt krutskeid täis. Kui varem kirjutas õpetaja märkuseid päevikusse, siis nüüd pannakse need üles eKooli, kust on värvika sõnastusega noomitusi lihtne edasi jagada.