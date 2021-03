Lasteterapeudid: neli lauset, mida sa enam oma lapsele mingil juhul öelda ei tohiks

Tellijale

Ekspertide sõnul on see aga tõest kaugel. Sõnadel, mille me valime – teadlikult või mitte – on väga suur mõju sellele, kuidas meie lapsed maailmas navigeerivad ning millised inimesed neist kasvavad.

Purewow rääkis spetsialistidega, et saada juhatust, milliseid lauseid ja fraase peaksime lapsevanematena vältima, et neist kasvaksid terved ja hästi kohanenud täiskasvanud.

«Sa said viie – küll sa oled tark!»

Tee kompliment pingutusele, mitte tulemusele, ütleb professionaalne nõustaja Rachel Lugo. «Laste jaoks on loomulik näha tulemust, aga mitte ühendada see ära pingutusega, mis selle tulemuseni viis,» selgitab ta. «Ja vanematena mängime me võtmerolli selles, et näidata oma lastele: tegudel on tähendus ja valikud, mida tehakse täna, mõjutavad seda, mis juhtub tulevikus.»

Lisaks on laste eneseväärtusele väga tähtis, et me hindaksime neid mitte ainult siis, kui nad «võidavad». Näiteks võib su tütar sel aastal matemaatikas ilma teha, kuid jääda järgmisel algebraga hätta. Kui sa jääd liiga kinni tema praegusesse edusse, siis tunneb ta end tulevikus kindlasti halvasti. Lugo soovitab öelda midagi sellist: «Ma olen uhke, et sa nii palju vaeva näed.» Nõnda õpetad sa, et ta ei saa kontrollida asjaolusid, küll aga saab ta kontrollida iseenda tegusid.

«Kas sul oli hea päev?»

Enamike lapsevanemate sõnavaras on ilmselt see lause mingil kujul sees ja jõuab esimese asjana huultele, kui õhtul kodus kokku saadakse. Nõustaja Kristin Wilsoni sõnul on aga see pealtnäha ohutu lausejupp problemaatiline.

«Kui sa küsid oma lapselt, kas kõik on hästi, jätad sa mulje, et sa tahad, et kõik oleks hästi,» selgitab ta. «Lapsed aga ei taha oma vanematele pettumust valmistada, niisiis nad vastavad napilt jah ja noogutavad. Nad lasevad sul uskuda, et kõik ongi hästi, isegi kui see nii pole.»

Iga vanem teab, et ka küsimus «Kuidas su päev oli?» toob sama vastuse - «Hästi.»

Et teada saada, mida su laps päriselt läbi elab, soovitab Wilson küsida avatud küsimusi. «Mida sa vahetunnis tegid?», «Kuidas kontrolltöö läks?». Eesmärgiks on näidata lapsele, et sa oled avatud kõigele, mis ta vastab, olgu see positiivne või mitte. Suurema tõenäosusega ta ka jagab seda, mis ta elus toimumas on.

«Saa üle!»