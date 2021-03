4 nippi, kuidas teha vahet ehtsal ja kunstkarusnahal

1. Keeruta üksikuid karvu sõrmede ja pöidla vahel. Ehtsa karusnaha puhul on karvad siledad ja pehmed ning need veerevad sõrmede vahel hõlpsasti. Kunstkarusnahk tundub karedam, kuigi tänapäeval võib ka kunstkarusnahk tunduda pehme ja tõeline.

2. Puhu, et näha karvade aluskihti. Ehtne karusnahk koosneb mitmest kihist õhukestest peaaegu lokkis karvadest, mis moodustavad aluskarvastiku. Tihti torkavad silma pikemad ja jämedamad karvad, mis võivad juure lähedal teist värvi olla. Karvad kinnituvad loomanahale. Kunstkarusnaha karvad on lihtsama struktuuriga. Sageli on üksikud karvad sama pikkuse, paksuse ja värviga ning need kinnituvad kanga külge.