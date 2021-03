Need 6 sodiaagimärki on kõige osavamad suudlejad

Tellijale

Jäär

Jäär on hea suudleja, kuna ta tahab hästi suudelda. Kui annad tähemärgile märku, et naudid suudlust ja ta on selles osav - hakkab ta seda veelgi paremini tegema. Pea meeles, et kui Jäärast kallim sind suudleb, siis ta ei tee seda niisama. See sodiaagimärk paneb suudlusesse oma hinge ja südame.

Sõnn

Sõnn on tõeliselt kirglik tähemärk, kes naudib suudlemist sama palju kui armatsemist. Ta naudib enne seksi pikalt eelmängu ega harrasta kähkukaid. Sõnn on sündinud suudleja, kuna see tuleb tal nii loomulikult. Selle tähemärgi suudlused panevad sul jalad värisema ning tema omakorda naudib sinu erutamist.

Vähk

Vähk on loomu poolest küllaltki sarmikas. Ta on armas ja soe inimene, kellele võib olla võimatu vastu panna. Vähi suudlemine on suisa elumuutev kogemus. Tähtkuju paneb suudluse sisse kogu oma südame ja armastuse. Temas on midagi maagilist, mis paneb sind janunema aina enama järele.

Lõvi

Lõvi loomuses on sulle igal võimalikul moel muljet avaldada, kuid eriti hästi teeb ta seda armuasjades. Tähtkuju suudleb sind põhjusega - ta tahab sind üllatada ja jalust nõrgaks võtta ning saab sellega ka imeliselt hakkama. Lõvi on tõenäoliselt sodiaagi parim suudleja. Selles tähtkujus sündinud inimesed on lihtsalt harjunud kõiges kõige paremad olema.

Skorpion

Skorpion ei taha sind suudelda, kui see just vajalik pole. Paraku on suudlemine oluline tegevus selleks, et ihaobjekt endaga voodisse meelitada. Kuidas ta selles nii osav on, kui suudlemine talle meelt mööda pole? Tegu on katsumusega, milles Skorpion peab end tõestama ja ta ei loobu enne, kui on soovitud eesmärgi saavutanud. Sodiaagimärk suudleb ja armatseb kirglikult ning on üks sodiaagi seksuaalsemaid tähemärke.

Ambur

Kui tahad suudelda kedagi, kes on vabameelne ega huvitu sellest, mida teised temast arvavad, siis vali Ambur! Ta ei ürita sulle, kuidagi muljet avaldada, vaid elab hetkes ja naudib sündmuste käiku. Mine temaga kaasa ja tee seda sama!