Ants Rootslast tuntakse kui Eesti kuulsuste hingetohtrit, kelle juurest otsivad peale tavainimeste abi ka paljud avaliku elu tegelased. Samuti kuuleb ta sageli, et on hüpnoteraapiaga tegelemiseks liiga noor. Tõtt öelda ei osanud meesterahvas mõnda aega tagasi aimatagi, et istub paar aastat hiljem oma kabinetis ja võtab kliente vastu. «Oleksin sel ajal tahtnud saada üldse tipp-poliitikuks või luua mingisuguse oma ettevõtte,» muheleb hüpnotisöör.