Öösiti klubilavasid vallutanud strippar pidas päevasel ajal kordades süngemat ametit

Emma Jane Holmes on harjunud veetma päevad surnute keskel ja ööd stripiklubis. Nädal tagasi avaldas ta aga ka esimese raamatu. Teoses jagab ta üksikasju oma ebatavalisest eluviisist ja kirjeldab, kuidas sai ta tänu tööle selliseks inimeseks, nagu ta nüüd on. Raamat on praegu saadaval vaid inglise keeles ja kannab pealkirja «Viimne tants – surnukuuris ja stringides veedetud elu».

Endine matusetalitaja selgitab väljaandele News, et õppis just tänu oma tööle elu väikseid rõõme nautima – alustades maitsvast võileivast ja lõpetades seljavaluga, mis kinnitas, et naine on kõvasti tööd teinud. «Minu ülesanne oli surnute sõidutamine kodust matusebüroosse,» kirjeldab naine. «Samuti käisin haiglate surnukuurides ja korjasin linna surnukuurist pooleldi lagunenud laipu kokku.»

Emma räägib, et on näinud kõikvõimalikes olukordades hukkunud inimeste laipu. Surnute hulgas on olnud näiteks naisi, kelle on teise ilma saatnud nende endi abikaasa. Samuti on ta näinud noormehi, kes on surnud diivanil videomänge mängides. Ta on matnud väikeseid lapsi ja mõni kuu hiljem ka nende vanemaid.

«Hoolitsesin päeval surnute eest ja olin abiks leinavatele peredele,» meenutab Emma. «Kui matusetalitustega lõpetasin, siis haarasin pitspesu ja huulepulga ning lippasin stripiklubisse.» Nimelt oli naisel ka alter ego, mis tahtis öisel ajal napis pesus lavalaudadel särada. Päikese loojudes lasi surnumatja juuksed valla ja lükkas jalga punased tikk-kontsad.

Emma Holmes nautis tähelepanu ja rambivalgust, kuid hoidis oma topeltelu kiivalt salajas. «Stripparid ja laibad, lava-show'd ja surnukirstud ... Kartsin, et kõik variseb kokku, kui keegi minu salaelule jälile jõuab,» meenutab alustav kirjanik. «Öösiti olid minu sõbrannadeks üksikemad, brasiillased, ameeriklased ja fitnessimodellid, kel kõigil oli sama eesmärk – teenida raha, et lastele süüa osta, õpingute eest tasuda või korterilaenu maksta.»

Holmes lisab, et tema elu koosnes seksist ja surmast, mida mõlemat peetakse kahjuks tabuks. Ometi oli naise arvates selline elu täiuslik, kuna õppis tänu neile ametikohtadele seda tõeliselt väärtustama. «Õppisin silmi sulgema, kui enda lemmiktoitu maitsesin, hindasin iga ilusat hetke, suudlesin veidike pikemalt ja hakkasin vanaemale lilli saatma,» ütleb Emma Holmes.