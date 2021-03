SODIAAGISALADUSED ⟩ Mida näitavad pingelised ja harmoonilised aspektid?

Tellijale

Astroloogias tähendab aspekt kahe planeedi vahelist nurka, mida näeme astroloogilises kaardis sodiaagiringis. 360° ring jaguneb kaheteistkümnseks 30° laiuseks tähemärgiks ning kõik planeedid laotuvad kuskile selle peale. Need aspektid tekivad planeetidel Maa perspektiivist vaadatuna.

Traditsioonilised suured aspektid, mida me astroloogias vaatleme, tõi välja esmaskordselt astronoom ja astroloog Klaudios Ptolemaios 1. sajandil. Nendeks on:

Konjunktsioon ehk ühendus 0° (sümbol ☌)

See tähendab, et planeetidevaheline nurkkaugus on 0°. Näiteks kui Veenus on 3° Amburis ja Marss 7° Amburis, on tegemist endiselt ühendusega, kuna ühendus toimib 5-7° kraadi ulatuses. Ent mida täpsem üks aspekt on, seda tugevam see on.

See aspekt tähendab, et nende kahe planeedi printsiibid ja omadused sulavad täiesti kokku ja tegutsevalt ühtselt. Nad aktiveeruvad alati koos. See võib toimida nii pingelise kui harmoonilise aspektina, kuna oleneb milliste planeetidega on tegu ja millised on nende muud aspektid. Näiteks kui Veenuse ja Marsi ühendus teeb ka pingeaspekti Saturniga, blokeerub nende mõlemi energia. Aga kui nad teevad koos harmoonilise aspekti Päiksega, voolab nende ühine energia harmooniliselt läbi selle inimese peamise eneseväljenduse. Ühendus on kõige tugevam aspekt, mis kahe planeedi vahel tekkida saab.

Opositsiooni korral peavad need kaks vastandlikult väljenduvalt planeeti saama aru, et nad on ühe mündi kaks erinevat poolt ning toimima tervikuna. FOTO: Pexels

Opositsioon 180° (sümbol ☍)

Nüüd on planeetidevaheline nurkkaugus 180°, mis tähendab, et need on sodiaagiringil üksteisega täpselt vastamisi. Ka see aspekt toimib veel kuni 5-7° kraadi ulatuses.

Opositsioon on pingeaspekt, nii et need kaks planeeti satuvad omavahel konflikti. Esmapilgul paistab, et kumbki planeet väljendab ennast täpselt nii, et see on teisega otseses vastuolus. Näiteks kui Päike Kaljukitses on opositsioonis Kuuga Vähis, võib tunduda, et emotsionaalne vajadus läheduse ja turvatunde järele on täpses vastuolus selle isiku tööalaste ambitsioonidega.

Lisaks on opositsioonile omane, et ühe planeedi omadusi nähakse hoopis iseendast väljaspool kelleski teises - tundub, et keegi teine on meie vastu. See peegeldab sisemist vastuolu, mis on alateadlikult pööratud väljapoole. Näiteks Veenus opositsioonis Pluutoga - paistab, et see inimene armub alati kellessegi, kes tahab teda kontrollida või toob muul moel suhtesse väga tumedaid varjukülgi. Ent tavaliselt peegeldab partner selle aspekti omaniku enda varjatud poolt.

Ent kuna opositsioon kirjeldab kahte polaarsust, on nende vahel tegelikult tugev tung kokku tulla. Selle aspekti pingelisus seisnebki dünaamikas, kus vastandpoolused tahavad ühineda. Niimoodi saab sellest aspektist läbi kasvada ja kogemuse positiivseks muuta. Tuleb õppida neid kahte poolust endas ühendama. Selleks võib uurida, kuidas need kaks planeeti toimiksid ühenduse aspektis. Opositsiooni eesmärk on jõuda ühendusse.

Astroloogilisel kaardil on see märgitud tavaliselt sodiaagiringi läbiva punase joonega.

Kvadraat 90° (sümbol □)

Siin on planeetidevaheline nurkkaugus 90°. See on pingeaspekt, mille toime on tuntav kuni 5° kraadi ulatuses.