Uue väljakutse vastu võtnud Kertu Jukkum: märtsi lõpus olen õnnelikum!

Tuntud reisiblogija ja telesaatejuht Kertu Jukkum avaldas täna Instagramis postituse, kus kutsub inimesi endaga 21 päeva väljakutset vastu võtma. Naine on otsustanud alustada väljakutsega just esimesel piirangute päeval, kuna loodab, et on märtsi viimasel päeval seeläbi õnnelikum ja paremas füüsilises vormis.

«Alguseks on hea päev just täna - uute piirangute päev. See annab hea võimaluse keskenduda olulisele: iseendale ja oma tervisele,» kirjutab Jukkum. Reisiblogija postitus on järgnev:

21 päeva pikkune väljakutse sisaldab mitmeid toredaid ülesandeid, mis puudutavad nii keha kui ka vaimu. Punktide alla kuuluvad koos päikesetõusuga ärkamine ja igapäevaselt inspireerivate tegevuste harrastamine. Füüsilist tervist saab turgutada sellega, et liigud iga päev vähemalt 10 kilomeetrit ja tegeled talisuplemisega.

«21 päeva on harjumuse väljakujunemise aeg...Tule minuga sellele teekonnale kaasa ja sa oled valinud parima võimaliku tänasest!» ärgitab Jukkum Instagrami jälgijaid väljakutsega kaasa tulema.

Mitmed inimesed on Kertu julgustavast postitusest juba hoo sisse saanud ja katsumuse vastu võtnud. Talisupluse idee jääb enamikele siiski võõraks, kuid teised ülesanded on inimeste jaoks täitsa tehtavad. «Jaaa!🙌❤️Toitumiseks valin tervisliku ja mitmekesise menüü. Ja talisupluse asendan hommikuse külma dushiga!😁» kommenteerib üks jälgija. Teine Instagrami kasutaja lisab: «Just seda ma täna vajasin, et kuskilt motivatsiooni leida! Tulen sinuga kaasa aga talisuplus tundub vaimselt keeruline olevat....»