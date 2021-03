SÜNNIKAART NÄITAB ⟩ Neptuuni aspektid - kui reaalsusest kujuneb muinasjutt või košmaar

Tellijale

Eelmine nädal kirjutasime Neptuuni üldistest mõjudest ning seekord vaatame, mis sind ootab, kui Neptuun teeb aspekti isiklikule planeedile sinu sünnikaardis (püsiv mõju) või transiidina (ajutine mõju).

Isiklike planeetide hulka loetakse Päikest, Kuud, Merkuuri, Veenust ja Marssi. Päike väljendab meie kõige üldisemat eneseväljendust siin elus, samas kui Kuu räägib meie emotsionaalsetest vajadustest ja sisemisest lapsest. Merkuu näitab, kuidas me teistega suhtlema ja kuidas meie mõte liigub. Veenus on seotud meie vajadusega armastada ja olla armastatud ning Marss näitab, mis tõukab meid tegudele ning sütitab meid. Kõik need taevakehad on meie tervikliku isiksuse kujunemisel äärmiselt olulised ja mängivad suurt rolli meie suhetes.

Täna on Päike ühenduses Neptuuniga, mistõttu on suurepärane aeg kasutada Päikese valgust, et Neptuuni sügavusi paremini näha. Päike teeb Neptuuniga ühenduse korra aastas.

Päikese ja Neptuuni aspektid

Ühendus:

Eneseväljendus ja isiksus segunevad täielikult Neptuuni peenemate energiatega, mis lisab sellele inimesele teatud pehmuse ja maagilise aura. Ta tundub olevat teiste suhtes lõputult kaastundlik ja andestav. Ta justkui häälestub inimeste parimatele omadustele ja suudab neis näha head, ükskõik milliseid tegusid nad korda saavad.

Ta on suurepärane fotomodell või näitleja, kuna suudab luua kontakti ja kehastada mistahes karakterit. Lähedastel võib olla vahel keeruline aru saada, et kes ta lõpuks ikkagi päriselt on. Tema jaoks ei ole piiranguid - ta võib olla just see, kes hetkel soovib olla. Kuna ta on nii avatud elu mitmetasandiliselt kogema, võib ta olla imeline kunstnik või loomeisik. Talle ei sobi elus karmid ja piiravad rollid. Lisaks on siin tugev tõmme kõige spirituaalse suhtes.

Opositsioon ja kvadraat:

Kui Päike ja Neptuun teevad pingeaspekti, on see mõju veidi sarnane ühendusele, kuid siin on tõsine oht petta nii ennast kui teisi. See inimene võib olla sisimas segaduses, et kes ta selline on. Tal on väga lihtne luua endast teistele imelist kuvandit, aga varem või hiljem hakkavad teised tajuma, et midagi on selle pildiga korrast ära. Uute kontaktide puhul jääb teistele alguses tunne, et nad on kohanud oma unistuste printsi või printsessi, kuid enamasti lõppeb see valusa pettumusega.

Ta ei ole reaalsusega kontaktis. Ta võib vältida elu tõsisemaid aspekte ning keskenduda ainult pehmusele ja naeratustele. See inimene peab õppima eristama reaalsust ja illusiooni ning aktsepteerima iseenda ebatäiuslikkust. Kõige raskem on tal tunnistada iseenda inimlikke vigu ja puudujääke. Kui ta õpib ära selle eristuse, saab ta kasutada oma eripära teadlikult loomingus, spirituaalses elus ja teiste aitamiseks.

Trigoon ja sekstiil: