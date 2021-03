SODIAAGISALADUSED ⟩ 13. märtsi kuu loomine Kalades kingib uue erilise alguse

Sel laupäeval, 13. märtsil, toimub selleaastane kuu loomine Kalade märgis. Kuu loomine tähistab alati uue kuuajase tsükli algust valdkonnas, mida antud tähemärk sümboliseerib. Kalade märki valitseb planeet Neptuun, mis on hetkel väga tugevas positsioonis, kuna liigub läbi oma kodumärgi Kalade. Homne kuu loomine satub täpsesse ühendusesse Neptuuniga, see tähendab et Kuu ja Päike Kalades kohtuvad täpselt Neptuuni juures, lisaks ühineb nendega armastuse planeet Veenus. Kui Veenus liigub läbi Kalade, on see planeet oma kõrgendatud seisundis - see tähendab, et kõik mis seostub armastuse, ilu ja esteetikaga, avaldub oma kõrgeimas vormis.