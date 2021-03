Mul on usaldamisega probleeme. See on lause, mida on öelnud meist vist liiga paljud ning see on ka arusaadav – kui me saame suhetes haiget, on raske end uuesti avada. Kuid palju olulisem sellest, kui palju sa teisi usaldad, on tegelikult see, kui palju sa usaldad iseennast.