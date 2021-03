Pilt on illustratiivne.

Ära lase teistel dikteerida, milline sinu suhe või seksuaalelu olema peab. Avatud suhted on alati arutelusid tekitanud ning sageli võrreldakse neid truudusetusega. Inimesed aga ei mõista, et kõik on kokkuleppe küsimus. Üks paar õppis seda väga huvitaval viisil.