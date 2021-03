Just seda omadust peavad mehed naise näo juures kõige atraktiivsemaks

Paljud naised kannavad meiki ja sätivad juuksed hommikuti soengusse. Loodetavasti teevad nad seda siiski iseenda, mitte meeste pärast. Uuringud on välja selgitanud, mis on need kaks salapärast omadust, mis mehi naiste näo juures enim võluvad ja tegu on, millegi sootuks lihtsamaga, kui oleks osanud arvata.

Mida mehed naise näo juures kõige ilusamaks peavad?

YourTango portaal toob meieni prantsuse teadlaste poolt läbi viidud uuringu tulemused, mis annavad vastuse painavale küsimusele - mida mehed siis ikkagi naise juures kõige ilusamaks peavad? Uuringute eesotsas oli doktor Julien Renoult, kes tahtis välja selgitada, mida mehed atraktiivseks peavad ja millest see täpsemalt tuleneb.

Tuleb välja, et mida lihtsamad on naisterahva näojooned, seda võluvamad need meeste jaoks on. Lihtsus muudab näojooned visuaalselt meeldivamaks, kuna inimese ajul on kalduvus omandada kergemaid stiimuleid.