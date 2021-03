Murelik Tallinna kooliõde: psühhiaatriakliinikud on lapsi täis

Näiteks käis Kairit juures üks tüdruk, kes ei julgenud kodus üksi magama jääda, kuskilt oli tulnud hirm, et keegi tuleb trepist üles ja hiilib tema tuppa. «Pole mingit mõtet hakata lapsele rääkima, et maja uks on lukus ja selliseid olendeid pole olemas. Hirm ei olegi loogiline,» kinnitab Kairit. «Ma ütlesin lapsele hoopis, et proovime seda kolli koos meisterdada. Nii sai koll endale näo ja see polnudki enam nii jube kui abstraktne hirm. Siis tegime veel kollile pesa, kuhu ta saab igal õhtul magama minna, selle asemel, et laste juurde hiilida. Ja see toimis, lapse hirm muutus väiksemaks, kuni lõpuks kadus.»

Laste mured on murekoht

Kairit arvates on laste vaimne tervis väga suur murekoht. Kaebuste arv kasvab, aga järjekorrad spetsialistide juurde on pikad ja eravastuvõtud kallid. «Väga tõsine probleem,» kinnitab kooliõde-kunstiterapeut. «Just siia valdkonda tuleks riigil suunata raha, sest on näha - vaimsete probleemidega lapsi ja noori on rohkem kui kunagi varem. Kui ma 30 aastat tagasi meditsiinikoolis õppisin, käisin psühhoneuroloogia haiglas praktikal. Sel ajal olid seal patsientideks peamiselt vanemaealised ja keskeas inimesed. Kunstiteraapia õpingute ajal külastasime sama haiglat uuesti ja ma nägin, et nüüd oli seal väga palju noori,» nendib Kairit.

Juba aasta otsa kestnud koroonaviiruse epideemia on olnud lisaproovikiviks nii lastele kui ka täiskasvanutele.

«Lapsed tunnevad puudust klassikaaslastest ja õpetajatest, kui vahepeal kontaktõpe toimus, oli kohe näha kui rõõmsad olid lapsed,» kinnitab Kairit, kes samuti igatseb tagasi vanu häid aegu, kui tema hoole all olevates koolimajades käis igapäevane melu.

«Tänapäeva lapsed on täiskasvanutega avatumad ja julgemad,» leiab Kairit. «Nad tulevad ligi, kui koolis koridori peal kohtume, ajavad juttu. Ja kui ma teen tervisekontrolle, siis on lausa tunglemist, kes esimesena saab,» naerab ta. «Ma ise küll ei mäleta, et oleksin omal ajal vabatahtlikult kooliõe kabinetti kippunud. Kui tuldi tunnist välja kutsuma, oli alati paanika, et mida siis seekord tehakse - kas valus süst või piinlik mustuseproov. Ja isegi tavaline mõõtmine ja kaalumine oli kuidagi jube. Aga kui ma nüüd lähen klassi ja ütlen, et algab tervisekontroll, kes tahab olla esimene, siis tõstavad kõik käe.»

Väga eriline kabinet

Kooliõde Kairiti juurde tullakse vahel isegi siis, kui ühtki tervisehäda polegi. Sest ühel kunstikalduvusega kooliõel on ometi varuks joonistuspaberit ja värvipliiatseid. Kairit Orgusaar on tähele pannud, et lapsed naudivad väga joonistamist, eriti kui ka täiskasvanu kaasa lööb. Sellepärast soovitabki ta vanematele: tehke koos lastega mõni kunstiprojekt - maalige, joonistage, meisterdage. Ja nii, et samal ajal kella ei vaata.

Kooliõde Orgusaar Alfiga FOTO: Aivar Sims

Ka kooliõde ise jääb mõnikord kauemaks tööle, sest kuigi tunnid on läbi, jagub tema kabinetis veel tegevust. «Avatud Koolis oli kord selline lugu, et tehnikud pidid koolipäeva lõpus tulema mu arvutit remontima. Ja siis avanes neile selline pilt: paar last istus kirjutuslaua ümber, paar kõhutas läbivaatuse lamatsil, paar istus põrandal, kõigil paberid ees, ja joonistasid. Kõige krooniks istus aknalaual koer.»

Kairti lemmikloom Alfi, paberite poolest Norra lunnikoer, on ilmselt ka üks põhjus, miks Avatud Kooli ja Mäepealse erakooli õpilased Kairiti vastuvõtule kipuvad. Alfi on saanud direktoritelt loa aeg-ajalt koolis kaasas käia. Kannatliku loomuga kutsu laseb kümnetel kätel end paitada ja patsutada ja isegi neile lastele, kes loomale päris ligi tulla ei taha, on väga oluline, et ta oleks olemas.