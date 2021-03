Merle tõstab saladusloori näiteks tänapäevaste ammede teemalt ning räägib naistest, kes on oma lapse imetamise juures sõbrannad appi palunud.

Lisaks räägime ka sellest, kuidas maailmas, mis on hetkel uppumas, teha paremaid valikuid, et meie lastel siiski oleks mingigi tulevik. Siinjuures ei vaata me viltu ei ilusale elule ega ka koristajatele, kelle endale appi palkame.