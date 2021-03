Need seitse nõuannet aitavad teil paarisuhet tugevana hoida

Oluline on, et partnerile väljendatakse selgelt oma mõtteid. Pole vahet, kas need on positiivsed või negatiivsed. Vahest võib olla isegi nii, et kui inimesel jääb väike asi häirima või kripeldama, siis võib sellest välja kujuneda suurem tüli. Seega on äärmiselt vajalik partneriga kogu aeg suhelda ja üksteisega oma mõtteid ning tundeid jagada.