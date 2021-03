PROOVI JUBA TÄNA ⟩ Kolm lihtsat nippi, kuidas kiirelt suvevormi saada

Paljudki dieedid jätavad kõhu tühjaks ja ei tekita rahulolutunnet, kirjutab Healthline . Sellisel viisil kaalu langetamine ei ole kuidagi jätkusuutlik. Sel juhul tulevad kaotatud kilod kiirelt tagasi. Siin on kolm tegurit, mida jätkusuutliku ja tervisliku kaalu langetamise juures jälgima peaks.

Üks viis, kuidas kiirelt kaalust alla võtta, on suhkrute, tärkliste ja süsivesikute vähendamine. Hea oleks rafineeritud süsivesikud asendada täisteratoodetega.

Kaalu langetamise juures on väga oluline tarbida piisav kogus valku. See on vajalik hea tervise ja lihasmassi säilitamise jaoks. Mehed peaksid päevas tarbima 56-91 grammi valku ja naised 46-75 grammi.