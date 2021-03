Vang kurdab: Tallinna vangla poes on kaup liiga kallis ja soodukaid ka ei tehta

Märtsikuu alguses helises «Kuuuurija» toimetuses telefon. Mees teisel pool toru teatas, et istub parajasti oma aega Tallinna vanglas. Tema sõnul on uues vanglas kõik kena ning elamistingimused on lausa suurepärased. Kambrid on soojad ja turvalised ning toidud väga maitsvad.

Siiski on mehel ka mõni etteheide, mida ta soovib «Kuuuurija» vaatajaga jagada. Probleem on seotud Tallinna vangla poekesega, kus kinnipeetavad sisseoste teevad. «Põhiline probleem on kaupade hindade ja valikuga,» kurdab vang.

Kui tavainimene saab valida, kas minna Stockmanni, Selverisse, Coopi, Maximasse, Prismasse või Grossi poodi, siis vanglas sellist võimalust ei ole. Tänapäeval ei tohi vanglasse saata ka toidupakke ning ka see sunnib kinnipeetavaid ostma tarvilikku just vangla poest.

«Kui Selveris tuleb näiteks kurkidele pakkumine, siis siia tuleb sama toode müüki ikkagi täishinnaga,» ütleb mees, kelle sõnul on vangla poes hinnad lausa ebainimlikult kõrged.

Kuna mees on olnud mitmes erinevas Eesti vanglas, siis väidab ta, et Tallinna vangla pood on kõige halvemini varustatud.