Alles 1928. aasta aprillis heideti Postimehes avaldatud artiklis «Suguvõltsijad» «meesnaistele ja naismeestele» ka teistsugust valgust: «Vastassoo riiete kandmise tõbi, mida mõned teadusmehed nimetavad samuti «erootiliseks riietumistungiks», on palju levinenum, kui seda varemini arvati. Puht suguliste tunnetega pole tal enamail juhtudel mingit tegemist, sest transvestiidid on armastusküsimustes täiesti loomulikud. Neil on vaid tajumus, et neile määratud riided mingipärast ei sobi, nad ei tunne end neis nii mugavasti kui vastassoo riietes, mis neile kehalist heaolu ja sisemist rahu võimaldavad. Haigeteks ei saa neid aga sellepärast pidada, kuna nad muidu on täiesti normaalsed ja sagedasti väga suure intelligentsiga inimesed. Muidugi ei saa igas naisena riietunud mehes ega ümberpöördult näha kurjategijat, sest enamjagu niisuguseid inimest teeb seda ainult oma lõbuks ja kodu, kuna seltskonnas liigutakse oma harilikus ülikonnas.»