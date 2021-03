VIDEO ⟩ Vene meedia on rõõmust rõngas: Putin tõestas pastakat püüdes oma suurepärast vormi

Russia 1 saatejuhid Vladimir Solovjev ja Pavel Zarubin arutasid, et Putini reaktsioonikiirus on suurepärane. Selle tõestuseks ringleb internetis klipp, kus paberitega toimetav Putin püüab laual veerema pääsenud pastaka kinni.

Вышло в свет продолжение нашумевшего блокбастера «Путин бросил ручку» - «Путин поймал ручку».

Eriti naljakas on klipp seetõttu, et alles hiljaaegu naerutas üldsust video sellest, kuidas Putin südametäiega pastaka käest viskas. Nagu ülalolev säuts ütleb: «Avaldatud on sensatsioonilise kassahiti «Putin viskas pastaka» järg «Putin sai pastaka».»

«Tuleb märkida, et ta reaktsioon on suurepärane,» märkis Solovjev ning lisas, et president näitab järjepidevalt, kui suurepärases vormis ta on. Saatejuhi arvates saab selle eest tänada tõenäoliselt tema kirge võitluskunstide vastu.