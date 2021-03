Sinu armastuse keel on see, millest tundsid lapsepõlves enim puudust

Kui inimese armastuse keelt «räägitakse» temaga sageli, siis tunneb ta end tõesti armastatuna ja tema armastuse «paak» on täis. Seetõttu on väga oluline mõista, mis on sinu armastuse keel ja millist keelt räägib sinu partner.

Armastuse keelte teooria pani kirja Gary Chapman ning tema koduleheküljel saad teha ka tasuta testi, mis teeb kindlaks, milliseid keeli sina armastuses valdad.

Viis erinevat armastuse keelt on:

Kingitused (läbimõeldud ja mõttega kingid, mitte ainult kallid ehted jms)

(läbimõeldud ja mõttega kingid, mitte ainult kallid ehted jms) Füüsiline puudutus (kallistused, käest hoidmine, puudutused, hellitused, seksuaalne intiimsus)

(kallistused, käest hoidmine, puudutused, hellitused, seksuaalne intiimsus) Kvaliteetaeg (veeta koos aega, mis on tõesti vaid teie kahe aeg)

(veeta koos aega, mis on tõesti vaid teie kahe aeg) Teenindamine (näiteks toidu tegemine, koristamine, auto tankimine jms igapäevased asjad, mis tuleb ära teha)

(näiteks toidu tegemine, koristamine, auto tankimine jms igapäevased asjad, mis tuleb ära teha) Kinnitavad sõnad (komplimendid, kiitused)

Brian Ball kirjutab Mediumis, et kui ta oma praeguse naisega kohtus, arutasid nad läbi, mis on nende armastuse keeled. Ajapikku mõistis ta, et nii tema kui ta naise puhul on armastuse keeleks see, mis neil lapsepõlves puudu jäi. Ta on ka teistega sellest rääkinud ja usub oma teooria vettpidava olevat.

Niisiis, kui sinu armastuse keel on...

...kingitused

Tõenäoliselt ei saanud sa lapsena palju kingitusi või said sa neid kinke, mida ei tahtnud, või mis ei läinud sulle kuidagi korda.

...füüsiline puudutus

Su perekonnas ilmselt ei kallistatud ega oldud muul viisil sinuga hell. Võimalik ka, et su õed-vennad kippusid sulle hoopis haiget tegema.

...kvaliteetaeg

Veetsid ilmselt suure osa oma lapsepõlvest üksinda. Olid sa siis kas ainuke laps või olid sinu huvid sinu pere omadest erinevad. Või siis oli sul palju õdesid-vendi ja jäid kuidagi tagaplaanile.

...teenindamine

Sa oled ilmselt pidanud kõik alati ise ära tegema ja pole saanud kellelegi loota.

...kinnitavad sõnad

Sind kritiseeriti tihti sinu ebaõnnestumiste eest ning ei kiidetud piisavalt, kui sul hästi läks.