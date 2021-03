Noor Briti naine: tarvitasin korrapäraselt beebipille, kuni selgus jahmatav tõsiasi

28-aastane Amy Maxey on pärit Suurbritanniast Northamptonshire'i krahvkonnast. Noor naisterahvas ütleb väljaandele TheSun, et oli šokis, kui rasedusest teada sai. Ta kinnitab, et oli harjunud igal hommikul beebipille võtma. Veel suurem üllatus oli see, et kõhus ei sirgu mitte üks, vaid kolm pisikest beebit. Kolmikud on inglanna esimesed lapsed ning Amy on juba praegu siiralt mures, kuidas ta nende eest hoolt kandma hakkab.