Sündis esimene Covidi-19 antikehadega beebi

Kolm nädalat hiljem sündis terve ja rõõmus tütar. Nabanöörist võeti vereproov, mille põhjal oskasid teadlased öelda, et koroonaviiruse antikehad olid olemas sünnitamise ajal. «Niisiis on tõenäoline, et ootavaid emasid vaktsineerides saame vähendada Sars-CoV-2 haigestumise riski,» seisab arstide kokkuvõttes.

«Meie teada on see esimene beebi, kes on sündinud antikehadega,» ütles Paul Gilbert ajakirjandusele. «Me analüüsisime nabanööri, et näha, millised antikehad ema lapsele edasi andis. Seda näeme ka teiste vaktsiinidega, mida antakse raseduse ajal.»

Juhtumikirjelduses aga rõhutatakse, et kindlasti on vaja teha rohkem uurimistööd, et teada saada, kas need antikehad last ka üldse kaitsevad. «See on üks väike juhtum tuhandetest, mis hakkavad lähikuudel saabuma, kui sünnivad beebid emadele, kes saavad nüüd oma vaktsiinidoosi,» ütles Rudnick meediale. «Edasised uuringud peavad näitama, kui kaua see kaitse püsib ja kui palju antikehasid on vaja, et beebi oleks päriselt kaitstud.»