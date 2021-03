Lapsehoidja Connie Simpson on pühendanud oma elu beebidega tegelemisele ning aitab nende eest hoolitseda nö neljanda trimestri ajal. Smpson on kuulsuste (näiteks Jessica Biel) ja äriinimeste salajane relv ning oma karjääri jooksul tegelenud rohkem kui 300 beebiga. Nii on ta elu jooksul kogunud mitmeid nippe, mis tulevad kõikidele värsketele vanematele kasuks.